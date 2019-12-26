Екс-гравець Динамо Браун Ідеє не відчував себе у безпеці, коли виступав за киян.

Про це розповів сам гравець.

"Не буде перебільшенням, якщо скажу, що в Києві ви тренувалися під звуки пострілів? Зовсім ні, це правда. Я був в центрі війни, був дуже переляканий. Сцени були страшними. Перше, що я зробив, - забрав сім'ю і виїхав до США.

Зі сторони Динамо не було ні найменшої скарги. До мене поставилися з великим професіоналізмом, але мені довелося піти.

Потрібно мати характер воїна, щоб протистояти цьому, жити під час війни. Уявіть, що ви тренуєтеся і чуєте постріли", - розповів Ідеє.