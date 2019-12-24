Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США

Перуанець може продовжити кар’єру у США

Центральний захисник Динамо і збірної Перу Карлос Самбрано близький до переходу до американського клубу Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє El Bocón

Офіційна інформація про трансфер Самбрано може з'явитися найближчим часом. Наразі незрозуміло, чи гравець перейде на правах оренди, чи це буде повноцінний трансфер.

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Карлос Самбрано перейшов у Динамо в січні минулого року та не провів жодного офіційного поєдинку за "біло-синіх".

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля.