Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію

Вантух змінив команду в УПЛ

Джерело - ФК Динамо.

Динамівець Роман Вантух до завершення сезону 2019/2020 виступатиме за Олександрію на правах оренди.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Практично весь 2019 рік Вантух провів в Олімпіку, за який він теж виступав на правах оренди. У весняній частині сезону 2018/2019 Роман провів за Олімпік 12 ігор та забив один гол, а у першій половині сезону 2019/2020 він відіграв за олімпійців 10 матчів і також відзначився одним забитим м’ячем. У одному з матчів Вантух був вилучений з поля за повторне попередження.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник є вихованцем ФК Львів та Динамо.

Раніше, Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.