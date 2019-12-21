 Реал відмовився від трансферу Погба у січні | Футбол | Champion.com.ua
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Реал відмовився від трансферу Погба у січні

Сьогодні 19:35 182 0
Погба залишиться у Манчестер Юнайтед
Реал відмовився від трансферу Погба у січні
#Погба, #Реал

Джерело - sportarena.com.

Реал не розглядатиме варіант з підписанням півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.               

Представники Реала повідомили агенту француза Міно Райолі, що клуб не планує підписувати Погба взимку. Вони попросили менеджера гравця довести цю інформацію до півзахисника

Актуально: Погба хоче виграти із Манчестер Юнайтед трофей – агент

Мадридський клуб став менше потребувати підписання Погба у зв'язку із прогресом Федеріко Вальверде.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче позбутися Погба.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.

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