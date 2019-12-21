Погба залишиться у Манчестер Юнайтед

Реал не розглядатиме варіант з підписанням півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

Представники Реала повідомили агенту француза Міно Райолі, що клуб не планує підписувати Погба взимку. Вони попросили менеджера гравця довести цю інформацію до півзахисника

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Мадридський клуб став менше потребувати підписання Погба у зв'язку із прогресом Федеріко Вальверде.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче позбутися Погба.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.