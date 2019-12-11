Манчестер Юнайтед хоче позбутися Погба

Поль Погба може продовжити кар’єру у Ла-Лізі

Манчестер Юнайтед погодився продати півзахисника Поля Погба вже найближчої зими.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубу розуміє, що француз в будь-якому випадку налаштований покинути команду, тому постарається отримати максимальну вигоду з його бажання. У гравця залишилося півтора року контракту, тому взимку або максимум наступного літа за нього ще можна отримати непогані гроші.

МЮ може продати Погба в Реал або Барселону, а на виручені гроші англійський клуб розраховує купити двох півзахисників і нападника.

Нагадаємо, Реал готує масштабний обмін гравцями із Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.