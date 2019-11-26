Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед – екс-гравець МЮ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не проведе жодного матчу за клуб.

Про це розповів екс-гравець МЮ Алан Бразіл.

"Дехто щойно повідомив мені, що Поль Погба більше не проведе жодного матчу за Манчестер Юнайтед. Це не просто випадкове повідомлення від випадкової людини – я особисто знайомий із ним, він багато знає про те, що відбувається у клубі.

Він написав мені: "Повідомлення від дуже серйозного джерела – Погба більше не проведе жодного матчу за Юнайтед". Можна сприймати цю інформацію по-різному, я тільки передаю вам його слова", - відзначив Бразіл.