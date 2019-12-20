Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче виграти трофей із англійським клубом.

Про це розповів агент гравця Міно Райола.

"Думаю, Поль дійсно повернувся додому. Він міг перейти в інший клуб. Але Поль всім серцем вирішив повернутися додому. Погба дуже, дуже хороша людина. Наприклад, він не може злитися на Сульшера, тому що Оле ставився до нього так добре, коли грав за клуб, а Поль був молодшим. Погба відчував повагу і любов з боку Оле.

Поль хоче бути успішним, щасливим і виграти трофеї, і він хотів би робити це з "Манчестер Юнайтед". Так, Реал виявляв серйозний інтерес, і Манчестер не відпустив його. Ми з Полем не метушитися на цей рахунок, тому що я працюю з гравцем", - розповів Райола.