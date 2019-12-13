Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін має боротися за місце у стартовому складі команди.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Серхіо Гонсалес.

"Я не повинен нічого пояснювати. Ми задоволені Луніним. Він дуже добре працює на тренуваннях. Але ми задоволені і роботою Жорді. Тому, нам потрібно приймати рішення.

Лунін знав, що приходить сюди боротися за місце в складі. Ми приймаємо рішення, яке є найбільш справедливим", - розповів Гонсалес.