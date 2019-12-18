Лунін дебютував за Вальядолід

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Толоси.
Зустріч стала першою для 20-річного голкіпера за іспанський клуб.
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Українець виступає за Вальядолід на правах оренди із серпня. Він 17 разів потрапляв до заявки на матчі, але жодного разу не виходив на поле.
LA ALINEACIÓN | 📰💜#pucela #TolosaFCRealValladolid pic.twitter.com/TT3ix1hjcS— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 18, 2019
Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.