Лунін дебютував за Вальядолід

Українець вийшов у стартовому складі на матч Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Толоси.

Зустріч стала першою для 20-річного голкіпера за іспанський клуб.

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Українець виступає за Вальядолід на правах оренди із серпня. Він 17 разів потрапляв до заявки на матчі, але жодного разу не виходив на поле.

Нагадаємо, Луніним цікавляться клуби Ла-Ліги та чемпіонату Португалії.