Стала відома причина можливого продажу Жерсона Родрігеса

Півзахисник київського Динамо Жерсон Родрігес може залишити київський клуб через порушення дисципліни.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, після матчу Динамо - Зоря Родрігес пропустив обов'язкове тренування команди, пославшись на хворобу, про що і повідомив клубному лікарю.

Однак при цьому гравець у соцмережах опублікував відео, на якому він відпочивав у одному з київських клубів.

Вирішивши упевнитися в правдивості повідомлень футболіста, лікарі Динамо поїхали до форварда, проте вдома його не застали. На наступний день Родрігес надав довідку, видану однією з лікувальних установ Києва, що він дійсно був хворий в цей день.

Ця історія і стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння керівництва і тренерського штабу Динамо.

Раніше повідомлялося, що Родрігес може залишити Динамо.

Нагадаємо, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.