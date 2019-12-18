Джерело - sportarena.com.
Півзахисник київського Динамо Жерсон Родрігес може залишити київський клуб через порушення дисципліни.
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією джерела, після матчу Динамо - Зоря Родрігес пропустив обов'язкове тренування команди, пославшись на хворобу, про що і повідомив клубному лікарю.
Однак при цьому гравець у соцмережах опублікував відео, на якому він відпочивав у одному з київських клубів.
Вирішивши упевнитися в правдивості повідомлень футболіста, лікарі Динамо поїхали до форварда, проте вдома його не застали. На наступний день Родрігес надав довідку, видану однією з лікувальних установ Києва, що він дійсно був хворий в цей день.
Ця історія і стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння керівництва і тренерського штабу Динамо.
Раніше повідомлялося, що Родрігес може залишити Динамо.
Нагадаємо, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.