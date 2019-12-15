Джерело - Чемпіон.
Італійський тренер Карло Анчелотті привітав Мілан з ювілеєм. Нещодавно клуб святкував 120-річчя.
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"З днем народження, Мілане! Ти вже не хлопчик, але спогади, тріумфи, пристрасть і любов, які багато людей відчувають щодо тебе, зроблять тебе вічно молодим", - написав фахівець в своєму Twitter.
Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane. #SempreMilan pic.twitter.com/6JnRF8CC2g— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 15 December 2019