Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 та Олександрія зіграють у 18 турі Української Прем'єр-ліги.
Останній матч чемпіонату України перед зимовою паузою відбудеться 15 грудня, на Дніпро Арені.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція на телеканалі Уніан.
Також онлайн матч Дніпро-1 - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Після 17 турів Олександрія 5-та в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ. У підопічних Шаран 30 очок. Дніпро-1 розмістився на на 8-й сходинці, маючи 18 очок.
У минулому турі Дніпро-1 зазнав ніщивної поразки від Колоса (4:0), а Олександрія розгромила Ворсклу (3:0).
Нагадаємо, Олександрія, незважаючи на шедевральний гол Мірошниченка, програла в 6 турі Ліги Європи Генту (2:1) та завершила груповий етап на останньомі місці в групі I.