Барселона перемога Інтер, Бенфіка знищила Зеніт у 6 турі Ліги чемпіонів

Зеніт залишив єврокубки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 грудня, відбулися матчі 6-го туру Ліги чемпіонів.

У групі Е Наполі і Ліверпуль відповідно переграли Генк і Зальцбург. Барселона на виїзді переграла міланський Інтер. Боруссія вдома була сильнішою за Славію.

Зеніт у другому таймі пропустив три голи від Бенфіки і залишив єврокубки. Ліон відіграв два м'ячі у Лейпцига і вийшов до ЛЧ. Боруссія з труднощами здолала Славію і вийшла з групи. Аякс програв Валенсії і відправився до Ліги Європи.

Ліга чемпіонів

6 тур, 10 грудня

Група Е

Наполі - Генк 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Мілік, 2:0 - 26 Мілік, 3:0 - 38 Мілік (пен), 4:0 - Мертенс (пен)

Зальцбург - Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Кейта, 0:2 - 58 Салах

Група F

Інтер - Барселона 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Перес, 1:1 - 44 Лукаку, 1:2 - 87 Фаті

Боруссія Д - Славія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Санчо, 1:1 - 43 Соучек, 2:1 - 61 Брандт

Група G

Ліон - РБ Лейпциг 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Форсберг (пен), 0:2 - 33 Вернер (пен), 1:2 - 50 Ауар, 2:2 - 82 Депай

Бенфіка - Зеніт 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Серві, 2:0 - 58 Піцці (пен), 3:0 - 79 Азмун (авт.)

Група Н

Челсі - Лілль 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Абрагам, 2:0 - 35 Аспілікуета, 2:1 - 78 Ремі

Аякс - Валенсія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 24 Родріго