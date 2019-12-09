Лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря

Іличич отримав травму у попередньому матчі

31-річний півзахисник Аталанти і збірної Словенії Йосип Іличич не візьме участі в матчі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє Sky Sports.

У минулому поєдинку чемпіонату Італії проти Верони (3:2) Іличич отримав травму стегна і покинув поле у першому таймі.

У поточному сезоні Іличич провів за Аталанту 17 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Поєдинок Шахтар - Аталанта відбудеться в Харкові в середу, 11-го грудня.

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