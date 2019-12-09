Півзахисник Шахтаря: З нетерпінням чекаю перехід у клуб рівня Манчестер Сіті

Соломон бажає перебратися до АПЛ

Футболіст донецького Шахтаря Манор Соломон через декілька років планує перейти у ТОП-клуб рівня англійського Манчестер Сіті.

Про це він заявив в інтерв'ю actuj.com.

"Як я бачу своє майбутнє? Через кілька років я з нетерпінням чекаю перехід в клуб рівня Манчестер Сіті. Зараз же важливо отримувати досвід, зберігати концентрацію на матчах Ліги чемпіонів", - зазначив Соломон.

Раніше, захисник Динамо влітку міг перейти до клубу АПЛ.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.