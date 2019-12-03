Найкращий арбітр України: Не кожному це вдається у такому віці

Арбітр з Кропивницького - про свою нагороду

Під час отримання нагороди Найкращий арбітр України-2019 Віктор Копієвський мав дуже приємні відчуття у такому віці.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Дуже приємні відчуття, тому що стати найкращим арбітром України не кожному вдається, а особливо в такому молодому віці. Це і правда дуже приємно", - сказав Копієвський.

Рефері 29 років - він наймолодший серед нинішніх арбітрів, які працюють в УПЛ.

Нагадаємо, Тайсона визнали найкращим гравцем року.

Також, Шевченко став найкращим тренером України.