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Жажа назвав розмір премії від Ярославського за перемогу над Бешикташем

Сьогодні 12:15 323 0
Гол Бешикташу бразилець може повторити хоч зараз
Жажа назвав розмір премії від Ярославського за перемогу над Бешикташем
#Жажа, #Металіст

Джерело - Tribuna.com.

Колишній гравець Металіста Жажа Коельо за перемогу над Бешикташем у кваліфікації Кубка УЄФА сезону 2008/2009 отримав премію у сумі 100 тисяч доларів. 

 Про це футболіст заявив в інтерв'ю Профутболу.

"Гол Бешикташу я можу повторити хоч зараз. Я ще в хорошій формі. Я постійно забивав м'ячі з таких дистанцій. Цілився в ворота - м'яч залетів у кут. Цей гол допоміг нам пройти Бешикташ. 

Після цього Ярославський пообіцяв всій команді премію - 60 або 70 тисяч. Після матчу в роздягальню зайшов президент, сказав, що чекає мене в своєму офісі. Я прийшов, і він мені дав за цей матч з Бешикташем 100 тисяч доларів", - сказав Жажа. 

Раніше, Ворскла перемогла Колос.

Нагадаємо, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.

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