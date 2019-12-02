Жажа назвав розмір премії від Ярославського за перемогу над Бешикташем

Джерело - Tribuna.com.
Колишній гравець Металіста Жажа Коельо за перемогу над Бешикташем у кваліфікації Кубка УЄФА сезону 2008/2009 отримав премію у сумі 100 тисяч доларів.
Про це футболіст заявив в інтерв'ю Профутболу.
"Гол Бешикташу я можу повторити хоч зараз. Я ще в хорошій формі. Я постійно забивав м'ячі з таких дистанцій. Цілився в ворота - м'яч залетів у кут. Цей гол допоміг нам пройти Бешикташ.
Після цього Ярославський пообіцяв всій команді премію - 60 або 70 тисяч. Після матчу в роздягальню зайшов президент, сказав, що чекає мене в своєму офісі. Я прийшов, і він мені дав за цей матч з Бешикташем 100 тисяч доларів", - сказав Жажа.
Раніше, Ворскла перемогла Колос.
Нагадаємо, Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ.