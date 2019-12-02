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Бабич: Маріуполь зіграв як Шахтар з Манчестер Сіті

Сьогодні 10:15 149 0
Наставник Маріуполя прокоментував гру з гірниками
Бабич: Маріуполь зіграв як Шахтар з Манчестер Сіті
#Шахтар, #Бабич

Джерело - UA-футбол.

Футболісти Маріуполя показали, що у них є команда, яка може відбирати очки у чемпіона.

Про це заявив наставник маріупольців Олександр Бабич.

"Побудували гру від оборони, намагалися закрити сильні сторони суперника, шукати щастя в контратаках і вичавити максимум зі стандартних положень. У антропометрії ми вигравали - хотілося цим скористатися. Дуже раді. Можливо, на зло всім скептикам, які говорять, що Шахтар тут ніколи не втрачає очки, ми показали, що у нас є команда, яка може відбирати очки у чемпіона. І це радує.

Ми зіткнулися з кадровими проблемами і ламали голову, як діяти. Сподіваюся, знайшли правильну тактику. Напевно, зіграли, як Шахтар з МанСіті, - від оборони і на контратаці. Гірники володіли ініціативою, створювали моменти. Будемо відверті, три хороших гольових епізоди суперник не використав, і нам десь пощастило", - зазначив Бабич.

Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.

Нагадаємо, Динамо переграло Олімпік.

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