Боруссія обіграла Герту, чергова перемога Лейпцига. Результати матчів 13 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 листопада, відбулися матчі 13 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччина - Бундесліга
13 тур, 30 листопада
Герта Берлін - Боруссія Д 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 15 Санчо, 0:2 – 17 Азар, 1:2 - Даріда
Гоффенгайм – Дюссельдорф 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Крамарич, 1:1 - 88 Хеннінгс
Кельн – Аугсбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 43 Нідерлехнер, 1:1 - 86 Кордоба
Падерборн - РБ Лейпциг 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 3 Шик, 0:2 – 4 Забітцер, 0:3 – 26 Вернер, 1:3 – 62 Мамба, 2:3 - 73 Г'язула
Раніше, Шальке з труднощами перемогло Уніон.
Нагадаємо, Боруссія врятувалася у матчі із аутсайдером Бундесліги.