Боруссія врятувалася у матчі із аутсайдером Бундесліги

Боруссія вдома могла поступитися аутсайдеру чемпіонату Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 листопада, у рамках 12 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала Падерборн.

Гості змогли шокувати господарів, коли у першому таймі забили три м’ячі у ворота Боруссії, дублем відзначився Стрелі Мамба.

На початку другої половини гри надію господарям подарував Джейдон Санчо. Вітсель наприкинці матчу скоротив відставання, а вже у доданий час рахунок зрівняв Марко Ройс.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

22 листопада, 12 тур

Боруссія – Падерборн 3:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 5 Мамба, 0:2 – 37 Мамба, 0:3 – 43 Хольтманн, 1:3 – 47 Санчо, 2:3 - 84 Вітсель, 3:3 - 90+3 Ройс

Нагадаємо, Баварія без тренера знищила Боруссію в 11 турі Бундесліги.

Раніше, Лейпциг здолав Герту.