Боруссія врятувалася у матчі із аутсайдером Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 листопада, у рамках 12 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала Падерборн.
Гості змогли шокувати господарів, коли у першому таймі забили три м’ячі у ворота Боруссії, дублем відзначився Стрелі Мамба.
На початку другої половини гри надію господарям подарував Джейдон Санчо. Вітсель наприкинці матчу скоротив відставання, а вже у доданий час рахунок зрівняв Марко Ройс.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
22 листопада, 12 тур
Боруссія – Падерборн 3:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 5 Мамба, 0:2 – 37 Мамба, 0:3 – 43 Хольтманн, 1:3 – 47 Санчо, 2:3 - 84 Вітсель, 3:3 - 90+3 Ройс
Нагадаємо, Баварія без тренера знищила Боруссію в 11 турі Бундесліги.
Раніше, Лейпциг здолав Герту.