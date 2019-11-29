Шальке з труднощами перемогло Уніон у 13 турі Бундесліги

Сердар став автором переможного гола

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру німецької Бундесліги Шальке святкувало перемогу над Уніоном.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На гарний удар Рамана відповів Інгвартсен, який реалізував пенальті.

Чемпіонат Німеччина - Бундесліга

13 тур, 29 листопада

Шальке - Уніон 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Раман, 1:1 - 36 Інгвартсен (пен), 2:1 - 86 Сердар

Раніше, нападник Баварії Роберт Левандовський став найкращим гравцем тижня 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Боруссія врятувалася у матчі із аутсайдером Бундесліги.