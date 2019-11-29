Шальке з труднощами перемогло Уніон у 13 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру німецької Бундесліги Шальке святкувало перемогу над Уніоном.
У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На гарний удар Рамана відповів Інгвартсен, який реалізував пенальті.
Чемпіонат Німеччина - Бундесліга
13 тур, 29 листопада
Шальке - Уніон 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Раман, 1:1 - 36 Інгвартсен (пен), 2:1 - 86 Сердар
Раніше, нападник Баварії Роберт Левандовський став найкращим гравцем тижня 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Боруссія врятувалася у матчі із аутсайдером Бундесліги.