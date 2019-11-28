Астана Григорчука сенсаційно перемогла МЮ. Результати матчів 5 туру Ліги Європи

Експериментальний склад МЮ програв Астані

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, відбулися три матчі 5 туру Ліги Європи.

Актуально: Олександрія - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 5 туру Ліги Європи. LIVE.

Краснодар вдома прееміг Базель. Хетафе на виїзді теж святкував мінімальну перемогу. Команда українця Романа Григорчука святкувала вольову сенсаційну перемогу над МЮ.

Ліга Європи

5 тур, 28 листопада

Група С

Краснодар – Базель 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 72 Арі (пен)

Трабзонспор – Хетафе 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 50 Мата

Група L

ФК Астана - Манчестер Юнайтед 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Лінгард, 1:1 - 55 Шомко, 2:1 - 62 Бернард (авт)