Фанати Динамо записали відеоролик в якому закликали підтримати боротьбу за збереження рідкісного виду північних плямистих сов.

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"Привіт. Ми, фанати Динамо Київ, звертаємось до фанатської спільноти України та усіх небайдужих з проханням підтримати нашу боротьбу за збереження рідкісного виду північних плямистих сов. На даний момент в світі лишилось всього 18 птахів цього виду і ми докладемо усіх зусиль щоб північні прямисті сови не зникли з лиця нашої планети. На жаль, на матчі в Харкові стюарди не дозволили нам пронести банер в підтримку сов, тому не всі змогли правильно трактувати нашу першу акцію. Але ми не будемо опускати рук і продовжимо робити все можливе для привернення уваги суспільства до цієї проблеми! Боротьба триває!", - йдеться у повідомленні.