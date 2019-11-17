Збірна Сербії - збірна України 1:1. Відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Сербії в останньому матчі кваліфікаційного раунду Євро 2020.

Нагадаємо, гра відбудеться 17 листопада, о 16:00 за київським часом у Белграді. Пряма трансляція поєдинку ТУТ.

Відео дня: Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія

Також Чемпіон проведе для вас текстовий огнлайн матчу в Сербії. Відео голів і огляд матчу Сербія - Україна будуть доступні у цій новині в режимі реального часу.

На 9 хвилині Сербія заробила пенальті. М'яч потрапив у руку Миколі Матвієнку. Душан Тадич реалізував одинадцятиметровий.

Віктор Циганков виконав вдалу навісну передачу в штрафний майданчик. Роман Яремчук вистрибнув високо, головою спрямувавши м’яч у ворота сербів - 1:1.