Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, збірна України зіграє у Белграді зі збірною Сербії в рамках кваліфікації Євро 2020.

Українці уже давно забезпечили собі участь у фінальній частині Євро, а серби зберігають, хоча й примарні, шанси зіграти на чемпіонаті Європи.

7 червня, у Львові збірна України розтрощила свого сьогоднішнього суперника - 5:0. Дублі Циганкова та Коноплянки, а також дебютний гол Яремчука - усе це згадуємо в нашому огляді.

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