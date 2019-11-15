 Дванадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Дванадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020

Вчора 23:56 49 0
До списку команд додалися Швеція і Фінляндія
Дванадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020
#Євро, #Швеція, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

Відбіркові ігри на Євро-2020 тривають і нові команди здобувають путівки на престижний турнір.

Сьогодні ще дві збірні офіційно оформили вихід на чемпіонат Європи.

Швеція на виїзді переграла Румунію. Фінляндія вдома оформила путівку на Євро, розгромивши Ліхтенштейн. Відзначимо, Фінляндія вперше вийшла до фінального раунду чемпіонату Європи.

У фінальну частину офіційно вийшли: Іспанія, Італія, Бельгія, Росія, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція і Фінляндія.

Нагадаємо, що Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня.

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