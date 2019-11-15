Швеція на виїзді переграла Румунію, Швейцарія здолала Грузію. Результати матчів відбору Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 листопада, відбулися ще 5 матчів відбору чемпіонату Європи 2020 року.
Іспанія, Італія та Данія святкували впевнені перемоги. Швеція на виїзді переграла Румунію і вийшла на Євро-2020. Збірна Румунії ж залишилася без Євро. Швейцарія вдома з труднощами здолати Грузію.
Боснія і Герцеговина - Італія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Ачербі, 0:2 - 37 Інсіньє, 0:3 - 53 Белотті
Група F
Іспанія - Мальта 7:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Мората, 2:0 - 41 Касорла, 3:0 - 62 Торрес, 4:0 - 63 Сарабія, 5:0 - 69 Ольмо, 6:0 - 71 Морено, 7:0 - 85 Навас
Румунія - Швеція 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Берг, 0:2 - 34 Куайсон
Група D
Данія - Гібралтар 6:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Сков, 2:0 - 47 Гютк’єр, 3:0 - Бретвейт, 4:0 - 65 Сков. 5:0 - 85 Еріксен, 6:0 - 90+4 Еріксен
Швейцарія - Грузія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 77 Іттен
Раніше, збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.