Швеція на виїзді переграла Румунію, Швейцарія здолала Грузію. Результати матчів відбору Євро-2020

Іспанія і Данія декласували аутсайдерів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулися ще 5 матчів відбору чемпіонату Європи 2020 року.

Іспанія, Італія та Данія святкували впевнені перемоги. Швеція на виїзді переграла Румунію і вийшла на Євро-2020. Збірна Румунії ж залишилася без Євро. Швейцарія вдома з труднощами здолати Грузію.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

15 листопада

Група J

Боснія і Герцеговина - Італія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Ачербі, 0:2 - 37 Інсіньє, 0:3 - 53 Белотті

Група F

Іспанія - Мальта 7:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Мората, 2:0 - 41 Касорла, 3:0 - 62 Торрес, 4:0 - 63 Сарабія, 5:0 - 69 Ольмо, 6:0 - 71 Морено, 7:0 - 85 Навас

Румунія - Швеція 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Берг, 0:2 - 34 Куайсон

Група D

Данія - Гібралтар 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Сков, 2:0 - 47 Гютк’єр, 3:0 - Бретвейт, 4:0 - 65 Сков. 5:0 - 85 Еріксен, 6:0 - 90+4 Еріксен

Швейцарія - Грузія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Іттен

Раніше, збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.