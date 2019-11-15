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Збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи

Вчора 21:55 669 0
Фінляндії потрібно було 33 спроби
Збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи
#Фінляндія, #Євро

Джерело - Tribuna.com.

Збірна Фінляндії перемогла Ліхтенштейн (3:0) і гарантувала собі вихід до фінальної частини Євро-2020.

Команда Маркку Канерви розташовується на другому місці в групі J, відірвавшись від найближчого переслідувача, збірної Греції, на 7 очок за один тур до закінчення групового етапу.  Лідирує в групі збірна Італії, в її активі 24 очки. 

Таким чином, збірна Фінляндії вперше в своїй історії візьме участь у чемпіонаті Європи. Перш команда не виходила в заключну частину як Євро, так і чемпіонатів світу. 

Для проходу в фінальну стадію міжнародного турніру Фінляндії знадобилося 33 спроби. Більше спроб зробив тільки Люксембург (34), але до цих пір так і не зміг подолати стадію кваліфікаційних раундів.

Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.

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