Збірна Фінляндії вперше зіграє на чемпіонаті Європи

Фінляндії потрібно було 33 спроби

Збірна Фінляндії перемогла Ліхтенштейн (3:0) і гарантувала собі вихід до фінальної частини Євро-2020.

Команда Маркку Канерви розташовується на другому місці в групі J, відірвавшись від найближчого переслідувача, збірної Греції, на 7 очок за один тур до закінчення групового етапу. Лідирує в групі збірна Італії, в її активі 24 очки.

Таким чином, збірна Фінляндії вперше в своїй історії візьме участь у чемпіонаті Європи. Перш команда не виходила в заключну частину як Євро, так і чемпіонатів світу.

Для проходу в фінальну стадію міжнародного турніру Фінляндії знадобилося 33 спроби. Більше спроб зробив тільки Люксембург (34), але до цих пір так і не зміг подолати стадію кваліфікаційних раундів.

Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.