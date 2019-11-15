Фінляндія і Норвегія здобули прогнозовані перемоги. Результати матчів відбору Євро-2020

Нападник Фінляндії Пуккі збільшив свій бомбардирський залік

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, відбулися три матчі відбору чемпіонату Європи 2020 року.

Норвегія і Фінляндія перемогли аутсайдерів своїх груп. Греція на виїзді святкувала складну перемогу над Вірменією.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

15 листопада

Група J

Вірменія - Греція 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 34 Лімніос

Фінляндія - Ліхтенштейн 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Туомінен, 2:0 - 64 Пуккі, 3:0 - 75 Пуккі

Група F

Норвегія - Фарерські острови 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Регініуссен, 2:0 - 8 Фоссум, 3:0 - 62 Серлот, 4:0 - 65 Серлот

Раніше, Португалія розгромила Литву.

Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.