Фінляндія і Норвегія здобули прогнозовані перемоги. Результати матчів відбору Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 листопада, відбулися три матчі відбору чемпіонату Європи 2020 року.
Норвегія і Фінляндія перемогли аутсайдерів своїх груп. Греція на виїзді святкувала складну перемогу над Вірменією.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
15 листопада
Група J
Вірменія - Греція 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 34 Лімніос
Фінляндія - Ліхтенштейн 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Туомінен, 2:0 - 64 Пуккі, 3:0 - 75 Пуккі
Група F
Норвегія - Фарерські острови 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Регініуссен, 2:0 - 8 Фоссум, 3:0 - 62 Серлот, 4:0 - 65 Серлот
Раніше, Португалія розгромила Литву.
Нагадаємо, збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу в Естонії у контрольному матчі.