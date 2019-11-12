Джерело - Чемпіон.
Футбольний клуб Барселона презентував новий комплект форми у кольорах прапора Каталонії
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Важливо: Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року
Четвертий комплект ігрової форми на сезон-2019/20 виконаний у жовтому кольорі з червоними смужками - по аналогії з прапором Каталонії.
У новій формі Барселона планує зіграти кілька матчів у нинішньому сезоні.
Технічним спонсором клубу є Nike. У каталонського клубу вперше буде чотири комплекти форми в одному сезоні.
Раніше повідомлялося, що матч Барселона – Реал перенесено через політичну обстановку у Каталонії.
Wherever we are from.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 November 2019
For so many years we have felt it.
And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R