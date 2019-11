Футбольний клуб Барселона презентував новий комплект форми у кольорах прапора Каталонії

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Важливо: Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року

Четвертий комплект ігрової форми на сезон-2019/20 виконаний у жовтому кольорі з червоними смужками - по аналогії з прапором Каталонії.

У новій формі Барселона планує зіграти кілька матчів у нинішньому сезоні.

Технічним спонсором клубу є Nike. У каталонського клубу вперше буде чотири комплекти форми в одному сезоні.

Раніше повідомлялося, що матч Барселона – Реал перенесено через політичну обстановку у Каталонії.

