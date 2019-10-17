Матч Барселона – Реал перенесено через політичну обстановку у Каталонії

Гра відбудеться 18 грудня

Матч 10-го туру Ла Ліги між Барселоною і Реалом, який повинен був пройти 26 жовтня, відкладений через політичну обстановку у Каталонії.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Матч перенесено на 18 грудня. Відповідне рішення прийняв Комітет з проведення змагань.

18 грудня - це середа. Час початку матчу буде затверджено пізніше.

Гра перенесена на тлі протестів, які спалахнули в Барселоні в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії виніс вирок дев'яти каталонським чиновникам і політикам у справі про заворушення і проведенні референдуму про незалежність у 2017 році.

Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.

Раніше, Мессі назвав свій найкращий гол.