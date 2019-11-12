 Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року

Сьогодні 09:10 245 0
Форвард не поспішає продовжувати контракт
Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі залишиться в каталонському клубі як мінімум до завершення сезону 2020/2021.

Про це повідомляє Marca.

Мессі не покине Барселону до завершення контракту, що діє. Також Ліонель не має наміру використовувати пункт контракту, що дозволяє йому покинути клуб в кінці кожного сезону до літа 2021-го року.

Футболіст не обговорюватиме новий контракт з Барселоною до початку сезону 2020/2021.

У поточному сезоні Мессі провів за Барселону 11 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Раніше, Мессі очолив ТОП-10 найдорожчих ветеранів світу.

Нагадаємо, Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони.

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