Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року

Джерело - sport.ua.
32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі залишиться в каталонському клубі як мінімум до завершення сезону 2020/2021.
Про це повідомляє Marca.
Мессі не покине Барселону до завершення контракту, що діє. Також Ліонель не має наміру використовувати пункт контракту, що дозволяє йому покинути клуб в кінці кожного сезону до літа 2021-го року.
Футболіст не обговорюватиме новий контракт з Барселоною до початку сезону 2020/2021.
У поточному сезоні Мессі провів за Барселону 11 матчів у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
Раніше, Мессі очолив ТОП-10 найдорожчих ветеранів світу.
Нагадаємо, Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони.