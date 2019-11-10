 Буковина і Верес забили 9 м’ячів у матчі. Результати матчів 20 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Буковина і Верес забили 9 м’ячів у матчі. Результати матчів 20 туру Другої ліги

Сьогодні 17:41 61 0
Полісся втримує лідерство у групі А
Буковина і Верес забили 9 м’ячів у матчі. Результати матчів 20 туру Другої ліги
#Верес, #Буковина

Джерело - Чемпіон.

У 20 турі Другої ліги сьогодні, 10 листопада, відбулися 5 матчів, 

У групі А лідерство продовжує втримувати житомирське Полісся, яке у цьому турі переграло Поділля. У Чернівцях Буковина і Верес видали результативний матч. У першому таймі глядачі побачили чотири забиті голи. Ще більше після перерви. У Тернополі Нива переграла однойменну команду з Вінниці.

У групі Б обидва матчі завершилися виїзними перемогами. Альянс здобув вольову перемогу у Кривому Розі і за додатковими показниками випереджає ВПК-Агро на верхівці турнірної таблиці групи. Дубль краматорців здобув три очки в Одесі.

Чемпіонат України - Друга ліга
20 тур, 10 листопада
Група А

Нива Т - Нива В 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Скакун, 1:1 - 33 Загорулько, 2:1 - 69 Кисленко, 3:1 - 90+3 Дедух

Буковина - Верес 5:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 27 Яременко, 1:1 - 28 Раулюк, 2:1 - 44 Сивка, 2:2 - 45+1 Шестаков, 2:3 - 55 Мисик, 3:3 - 62 Сантрапинських, 4:3 - 64 Понєдєльнік, 4:4 - 69 Мисик, 5:4 - 86 Сивка

Полісся - Поділля 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Галенко, 2:0 - 64 Галенко

Група Б

Чорноморець-2 - Авангард-2 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Башинський, 0:2 - 39 Клюєв

Гірник - Альянс 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Бука, 1:1 - 43 Загинайлов, 1:2 - 45+2 Шарай В.

Раніше, матч Другої ліги перенесено на іншу дату через епідемію.

Нагадаємо, Шовковський стурбований ситуацією у Динамо.

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