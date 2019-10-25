Джерело - footballhub.com.ua.
Екс-голкіпер Динамо та тренер збірної України Олександр Шовковський переживає за обстановку у клубі.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я не можу зараз коментувати гру Динамо.
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Для мене це рідний клуб: я тут виріс і відіграв всю кар'єру. Переживаю за те, що відбувається всередині клубу. Це все що я можу сказати. Некоректно з мого боку щось говорити", - розповів Шовковський.
Нагадаємо, Кадар зможе зіграти із Шахтарем у Кубку України.