Олександр Шовковський прокоментував обстановку у Динамо

Екс-голкіпер Динамо та тренер збірної України Олександр Шовковський переживає за обстановку у клубі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я не можу зараз коментувати гру Динамо.

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Для мене це рідний клуб: я тут виріс і відіграв всю кар'єру. Переживаю за те, що відбувається всередині клубу. Це все що я можу сказати. Некоректно з мого боку щось говорити", - розповів Шовковський.

Нагадаємо, Кадар зможе зіграти із Шахтарем у Кубку України.