Матч Другої ліги перенесено на іншу дату через епідемію

Матч був запланований на 27 жовтня

Джерело - Sport Arena.

Матч 18-го туру групи А у Другій лізі Діназ – Поділля перенесено на іншу дату через епідемію у стані хмельницької команди.

Про це повідомляє Sport Arena.

Одразу семеро гравців Поділля мають підозри на важке захворювання - менінгіт, через що керівництво клубу змушене було звернутися до ПФЛ та до суперника з проханням перенести матч.

Відомо, що поєдинок точно відбудеться цієї осені, адже навесні змагання відновляться вже третім колом, учасники якого формуватимуться за підсумками перших двох. Тому важливо, щоб всі результати було підбито до кінця 2019 року.

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