Ліверпуль - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді прийматиме Манчестер Сіті.
Спеціалісти букмекрської компанії Parimatch оцінюють шанси команд, майже, як рівні. Коефіцієнт на перемогу підопічніх Клоппа - 2,55. Перемога МанСіті - 2,7. Нічия - 3,65.
Нагадаємо, матч Ліверпуль - Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 10 листопада о 18:30.
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Також 10 листопада відбудеться цетральний матч чемпіонату України Шахтар - Динамо. Початок о 17:00. Пряма трансляція за посиланням.