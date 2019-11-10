Ліверпуль - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді прийматиме Манчестер Сіті.

Спеціалісти букмекрської компанії Parimatch оцінюють шанси команд, майже, як рівні. Коефіцієнт на перемогу підопічніх Клоппа - 2,55. Перемога МанСіті - 2,7. Нічия - 3,65.

Нагадаємо, матч Ліверпуль - Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 10 листопада о 18:30.

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Також 10 листопада відбудеться цетральний матч чемпіонату України Шахтар - Динамо. Початок о 17:00. Пряма трансляція за посиланням.