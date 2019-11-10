Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє з Манчестер Сіті в центральному матчі 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 10 листопада, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Дивіться також онлайн матч Ліверпуль - Манчестер Сіті наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

В 11 турі АПЛ Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли (1:2), а Манчестер Сіті мінімально переграв Саутгемптон (2:1).

У сезоні 2019/20 Ліверпуль та Сіті вже зустрічалися між собою. У матчі за Суперкубок Англії містяни у серії пенальті перемогли мерсисайдців (1:1, 4:5 - по пенальті).