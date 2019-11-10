 Ливерпуль - Манчестер Сити смотреть онлайн 10.11.2019 трансляция АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 05:14 426 0
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє з Манчестер Сіті в центральному матчі 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 10 листопада, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Дивіться також онлайн матч Ліверпуль - Манчестер Сіті наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

В 11 турі АПЛ Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли (1:2), а Манчестер Сіті мінімально переграв Саутгемптон (2:1). 

У сезоні 2019/20 Ліверпуль та Сіті вже зустрічалися між собою. У матчі за Суперкубок Англії містяни у серії пенальті перемогли мерсисайдців (1:1, 4:5 - по пенальті).

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