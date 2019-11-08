Бєсєдін: Копенгаген б'є м'яч вперед - це і вся їхня гра

Київське Динамо у матчі Ліги Європи з Копенгагеном заслуговувало на перемогу.

Про це нападник киян Артем Бєсєдін заявив клубній прес-службі.

"Копенгаген не здивував. Вони б'ють м'яч вперед - це вся їхня гра. Боротьба, підбори - ось і все. Швидкий гол вніс свої корективи. Добре, що ми забили у відповідь і мали моменти. Вважаю, що грали непогано. Зіграли 1:1, і тепер головне брати свої перемоги.

У Копенгагена один удар в створ і гол. Безглузда була подача. Рахунок, я вважаю, несправедливий. Зіграли б в обороні більш надійно, то виграли б цей матч", - зазначив Бєсєдін.