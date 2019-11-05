Новий головний тренер Динамо Олексій Михайличенок робить акцент на високому пресингу.

Про це розповів захисник киян Артем Шабанов.

"Михайличенко прийняв команду в розпал сезону. Тут нічого не зробиш і не напрацюєш. Звичайно, він проводить теорії, вносить корективи, але це дрібні штрихи. Все приблизно те ж, що і при Хацкевичу.

Тактичні заняття проходять раз на тиждень перед важливими іграми. Головна відмінність Михайличенко – в тому, що він загострює увагу на пресинг, щоб не давати супернику контролювати м'яч на своїй половині. При Хацкевичу сідали глибше і зустрічали суперника в середній зоні", - розповів Шабанов.