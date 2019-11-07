Юрій Вернидуб працевлаштувався у Білорусі

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб очолив Шахтар із Солігорська.

Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

Вернидуба вже представили в якості нового наставника, а в його тренерський штаб увійшли Валерій Михайленко, Олександр Ногін і Ігор Фокін.

Відзначимо, що наразі український спеціаліст не отримав дозвіл на роботу в Білорусі, тому на матчах першості командою тимчасово керуватиме Сергій Никифоренко.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу.

Нагадаємо, Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи.