Степаненко: Коли буду любителем, поговорю з арбітром Копієвським по-іншому

Хавбек донецького Шахтаря Тарас Степаненко не задоволений суддівством Віктора Копієвського у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського Динамо (1:2).

Про це футболіст заявив у програмі Футбольний формат.

"Вітаю Динамо з проходом в наступний етап, була хороша гра. Вони виграли за футбольними законами. Шахтар не показав свій максимум, давали багато створювати Динамо. В принципі, самі біля воріт суперника нічого не створили небезпечного. Підходи були, але їх воротарю не довелося робити сейви.

Суддівство було на одиницю з п'яти. Лівий суддя, переляканий. Якби я був в аматорському спорті, я б з арбітром після гри трохи по-іншому поговорив. На жаль, цього не можна робити на полі, це загрожує санкціями. Сподіваюся, колись я буду любителем, ветераном, а Копієвський буде десь судити. І тоді я з ним по-іншому поговорю", - зазначив Степаненко.