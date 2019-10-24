Динамо Київ - Копенгаген: ОНЛАЙН

Текстова трансляція матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - Копенгаген

Ліга Європи. Група B, 3-й тур

24 жовтня, 22:00

Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи прийматиме Копенгаген.

Матч відбудеться 24 жовтня.

Пряма трансляція поєдинку на нашому сайті.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо Київ - Копенгаген з Олімпійського, розпочинаючи з 21:55.

Після 2 турів Динамо та Копенгаген очолюють турнірну таблицю групи B, маючи по 4 очки. У іншому матчі групи Мальме прийме Лугано.

Олександрія у матчі 3 туру ЛЄ зіграє на виїзді з Сент-Етьєном. Початок о 19:55.