Динамо Київ - Копенгаген: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Динамо Київ - Копенгаген
Ліга Європи. Група B, 3-й тур
24 жовтня, 22:00
Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи прийматиме Копенгаген.
Матч відбудеться 24 жовтня.
Пряма трансляція поєдинку на нашому сайті.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо Київ - Копенгаген з Олімпійського, розпочинаючи з 21:55.
Після 2 турів Динамо та Копенгаген очолюють турнірну таблицю групи B, маючи по 4 очки. У іншому матчі групи Мальме прийме Лугано.
Олександрія у матчі 3 туру ЛЄ зіграє на виїзді з Сент-Етьєном. Початок о 19:55.