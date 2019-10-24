Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 3 турі Ліги Європи приймає Копенгаген.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко у порівнянні із матчом УПЛ залишив у запасі Франа Соля, Віталія Буяльського та Дениса Гармаша.

Стартові склади:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Циганков, Шепелєв, Сидорчук (к), Де Пена – Вербич – Бєсєдін

Запасні: Кучерук, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Цітаішвілі, Жерсон, Соль

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Нельссон, Папаяннопулос, Ов'єдо – Фальк-Єнсен, Зека (к), Стаге, Фішер – Сантос, Сотіріу

Запасні: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарамі, Б'єль, Бендтнер

Нагадаємо, Дем’яненко дав Динамо пораду на матч проти Копенгагена.

Раніше, Де Пена назвав ціль Динамо у Лізі Європи.