Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ прийматиме данський Копенгаген в 3 турі Ліги Європи.

Матч відбудеться 24 жовтня, У Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Дивіться онлайн матч Динамо - Копенгаген на нашому сайті.

Слідкуйте за текстовою трансляцію на нашому сайті, починаючи з 21:55.

У 2 турі Динамо на виїзді зіграло внічию з Лугано (0:0). Саме Динамо та Копенгаген очолюють групу B Ліги Європи, маючи в активі по 4 очки.

Також на нашому сайті слідкуйте за матчем Сент-Етьєн - Олександрія, який відбудеться завтра, 24 жовтня, о 19:55. Пряма та текстова трансляція будуть доступні на Чемпіоні.