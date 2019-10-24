Сент-Етьєн - Олександрія: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Сент - Етьєн - Олександрія
Ліга Європи. Група I, 3-й тур
24 жовтня, 19:55
Олександрія в 3 турі Ліги Європи зіграє на виїзді із Сент-Етьєном.
Матч відбудеться 24 жовтня. Початок о 19:55 за київським часом.
Пряма трансляція матчу на нашому сайті.
Також Чемпіон проведе текстовий онлайн гри Сент-Етьєн - Олександрія у цій новині, починаючи з 19:45.
Після 2 турів Олександрія та Сент-Етьєн ділять 3-4 сходинку турнірної таблиці групи I, маючи по 1 очку. Очолюють турнірну таблицю Вольфсбург і Гент, у який по 4 залікових пункти.
Київське Динамо у 3 турі ЛЄ зіграє вдома проти Копенгагена. Початок о 22:00.