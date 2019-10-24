Сент-Етьєн - Олександрія: ОНЛАЙН

Текстова трансляція матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сент - Етьєн - Олександрія

Ліга Європи. Група I, 3-й тур

24 жовтня, 19:55

Олександрія в 3 турі Ліги Європи зіграє на виїзді із Сент-Етьєном.

Матч відбудеться 24 жовтня. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на нашому сайті.

Також Чемпіон проведе текстовий онлайн гри Сент-Етьєн - Олександрія у цій новині, починаючи з 19:45.

Після 2 турів Олександрія та Сент-Етьєн ділять 3-4 сходинку турнірної таблиці групи I, маючи по 1 очку. Очолюють турнірну таблицю Вольфсбург і Гент, у який по 4 залікових пункти.

Київське Динамо у 3 турі ЛЄ зіграє вдома проти Копенгагена. Початок о 22:00.