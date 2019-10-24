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Динамо Київ - Копенгаген 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:35 7643 0
Текстова трансляція матчу Ліги Європи
Динамо Київ - Копенгаген 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - Копенгаген

Ліга Європи. Група B, 3-й тур
24 жовтня, 22:00

39' Втекли в контратаку господарі. Протягнув м'яч по флангу Циганков і віддав в центр на Вербича, але вчасно повернувся в оборону Зека і вибив м'яч в аут.

38' Прострілив низом Ов'єдо в центр штрафного на Сотіріу, але того випередив Попов і вибив м'яч за лицьову лінію.

36' Покотив в центр Сидорчук на хід Циганкову, який в дотик скинув на Бесєдіна, але того випередив Нельссон і виніс м'яч подалі.

35' Закинув по флангу Фальк на хід Сантосу, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

34' Відібрав м'яч на чужій половині поля де Пена, пройшов вперед і пробив по воротах з двадцяти метрів, але Йонссон врятував свою команду.

33' Прострілив з лівого флангу в центр штрафного Миколенко, але тут в боротьбі з двома захисниками не зміг пробити по воротах Бесєдін.

32' Тікав у контратаку по флангу де Пена, але не зміг він відірватися від Бартолеци і в підсумку порушив правила.

31' Зі штрафного Фішер подавав на дальню штангу, куди вривався Сантос, але вийшов з воріт Бущан і виявився першим на м'ячі.

30' Отримав по ногах на чужій половині поля Ов'єдо від Циганкова. перспективний штрафний виконуватимуть гості.

29' Протягнув м'яч по флангу Фішер і спробував низом прострелити в штрафну, але від ноги Циганкова м'яч полетів в аут.

28' Довгий пас виконав Сантос на хід Сотіріу в штрафну суперника, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

27' Утікав на ворота суперника Циганков після закидання від Сидорчука, але не витримав він лінію і опинився в офсайді.

25' Пробив головою Сантос після подачі з флангу від Ов'єдо. М'яч полетів у дальню дев'ятку і лише поперечина врятувала зараз господарів від пропущеного гол

23' Покотив з лівого флангу в центр Фішер в центр штрафного, де пробив у дотик Сотіріу, але чудо реакції показав Бущан і зміг відбити м'яч в сторону.

22' Жорстко зустрів Циганков в центрі поля Сантоса. Можна було покарати порушника карткою, але суддя поки дає боротися командам.

21' Втік по лівій бровці Миколенко і подав у центр штрафного, але тут пробити головою Циганкову не дозволив Ов'єдо, вибивши м'яч на кутовий.

20' Виграв підбір на куті штрафного Шепелєв і другим дотиком пробив по воротах, але м'яч звалився з ноги і полетів далеко на трибуни.

19' Протягнув м'яч до штрафної Вербич і подав на дальню штангу, але тут де Пену випередив Нельссон і виніс сферу на кутовий.

18' Заїхав Сантос ззаду по ногах Вербич на фланзі. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь господарів.

17' Шукав діагональним пасом Ов'єдо на правій бровці Сантоса, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

16' З правого флангу подав Кендзьора в район одинадцятиметрової позначки, але тут спокійно виніс м'яч подалі Нельссон.

15' Відверто грубо пішов у підкат Ов'єдо проти Вербича в центрі поля. Повинна була тут бути картка, але суддя обмежився усним попередженням.

14' Перехопив м'яч в центрі поля Сидорчук та тут же закинув на хід де Пені, але той не зміг відірватися від Бартолеци і в підсумку втратив сферу.

13' Прострілив Кендзьора низом у штрафну на де Пену, який розхитав захисника і пробив по воротах, але м'яч полетів слабко і став легкою здобиччю для голкіпера.

12' Віддавав у розріз Зека в напрямку Сотіріу, який утікав на ворота, але в останній момент м'яч перехопив захисник.

11' З лівого флангу навісив Миколенко на дальню штангу, де намагався пробити Бесєдін, але програв він боротьбу за м'яч Нельссону.

9' Довгим пасом знайшов Бесєдін на фланзі Кендзьору, який подав у штрафну, де той же Бесєдін пробив головою, але в площину воріт влучити не зміг.

8' Тепер уже Сидорчук віддавав у розріз в штрафну на хід Беседену, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Йонссона.

6' По флангу Фішер закинув на хід Ов'єдо, але того випередив Кендзьора і в підкаті виніс сферу за бокову лінію.

4' Виграв верх на чужій половині поля Сотіріу і головою скинув на хід Сантосу, але той не зрозумів задумки партнера і не відгукнувся на цей пас.

2' Гол! Копенгаген відкриває рахунок! З лівого флангу подав Ов'єдо на дальню штангу, де Фальк головою скинув в центр на Сотіріу, який з близької відстані розстріляв ворота.

1' Матч розпочався!

Команди на полі, звучить гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд!

Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи прийматиме Копенгаген.

Матч відбудеться 24 жовтня.

Пряма трансляція поєдинку на нашому сайті.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо Київ - Копенгаген з Олімпійського, розпочинаючи з 21:55.

Після 2 турів Динамо та Копенгаген очолюють турнірну таблицю групи B, маючи по 4 очки. У іншому матчі групи Мальме прийме Лугано.

Олександрія у матчі 3 туру ЛЄ зіграє на виїзді з Сент-Етьєном. Початок о 19:55.

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