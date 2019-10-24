Джерело - Чемпіон.
Олександрія у 3 турі Ліги Європи зіграє на виїзді із Сент-Етьєном.
Стратові склади команд:
Сент-Етьєн: Руфф'є – Дебюші, Саліба, Колодзейчак, Габріел Сілва – М'Віла, Аолу, Юссуф – Амума, Беріч, Норден
Запасні: Мулен, Будебуз, Хазрі, Буанга, Перрен, Абі, Фофана
Актуально: Сент-Етьєн - Олександрія: ОНЛАЙН
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада, Лучкевич – Ковалець, Третьяков – Сітало
Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра
Мат розпочнеться о 19:55 за київським часом.