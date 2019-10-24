Сент-Етьєн - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграє проти Сент-Етьєна у 3 турі групи I Ліги Європи.
Матч відбудеться 24 жовтня, на стадіоні Жоффруа Гішар у Сент-Етьєні.
Початок о 19:55 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2.
Дивіться онлайн матч Сент-Етьєн - Олександрія у прямому ефірі на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Також Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу.
Нагадаємо, Динамо Київ у 3 турі Ліги Європи прийматиме данський Копенгаген. Пряма трансляція з Олімпійського ТУТ.