Сент-Етьєн - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє проти Сент-Етьєна у 3 турі групи I Ліги Європи.

Матч відбудеться 24 жовтня, на стадіоні Жоффруа Гішар у Сент-Етьєні.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2.

Дивіться онлайн матч Сент-Етьєн - Олександрія у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Також Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, Динамо Київ у 3 турі Ліги Європи прийматиме данський Копенгаген. Пряма трансляція з Олімпійського ТУТ.