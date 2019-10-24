Сент-Етьєн - Олександрія 1:1. ОНЛАЙН

Текстова трансляція матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сент - Етьєн - Олександрія

Ліга Європи. Група I, 3-й тур

24 жовтня, 19:55

Матч завершено, Олександія грає внічию з Сент-Етьєном на виїзді при досить рівній грі.

90' Каспар Дубра головою пробив повз ворота після подачі Гречишкіна зі стандарту.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Буанга виконав ідеальну подачу на голову Амумі, але той пробив з лінії воротарського вище воріт.

87' Мірошниченко отримав удар рукою в обличчя в момент боротьби за верховий м'яч після навісної подачі в штрафну, але суддя порушення не побачив.

85' Ще одна заміна у Олександрії: Олексій Довгий вийшов замість Ковальця.

83' Габріель заробив кутовий зліва. Пішла подача в штрафну, Пашаєв заблокував удар по воротах, та й суддя зафіксував офсайд.

81' А ось і перша заміна від Шарана: замість Лучкевича в гру увійшов Дмитро Шастал.

79' Шарль Аби і Гречишкін боролися за м'яч в штрафному майданчику Олександрії, і обидва впали на газон! Вердикт судді: порушив правила нападник французького команди.

77' Остання заміна у господарів: Денис Буанга вийшов замість Роберта Берича.

75' Пашаєв заробив кутовий справа. Гречишкін подав, захисник головою вибив м'яч в поле.

73' Паньків зреагував на удар Аби головою після навісної подачі.

72' Суддя зупинив атаку господарів: Будебуз виконав подачу з правого флангу, а Аби виявився в положенні "поза грою".

70' Контратака гостей завершилася прострілом Лучкевича, але захисник Сент-Етьєна вибив м'яч.

69' Амума обвів Пашаєва, а потім пробив з 11-ти метрів у дальній кут, але, на щастя, не влучив по воротах.

67' Аби тільки увійшов у гру, але навіть він не встиг до м'яча після сильної передачі партнера по правому флангу.

65' Друга заміна у Сент-Етьєна: замість Арно Нордена в гру вступив Шарль Аби.

64' Будебуз відправив м'яч на трибуни після удару зльоту з лінії штрафного майданчика.

62' Бухал вибив м'яч після прострілу з флангу, у другому таймі у "зелених" нічого не виходить в атаці.

61' Бухал виконав подачу зі стандарту, але м'яч прилетів туди, де нікого з партнерів і близько не було.

60' Ковалець отримав удар ззаду по ногах від Саліба.

58' Анумо не встиг до м'яча після дуже хорошої передачі з глибини в штрафний майданчик Олександрії.

56' Сітало потрапив в невеликий офсайд після передачі Третьякова.

55' Будебуз вирішив пробити здалеку, м'яч полетів дуже високо.

54' Ковалець небезпечно прострілив з правого краю штрафного майданчика, але партнер не встиг до м'яча.

53' Пішла довга подача на Сілву, але той не встиг за м'ячем.

52' Гречишкін виконав високу подачу на дальню штангу, Дубра намагався головою скинути м'яч в центр штрафного майданчика, але не вийшло.

51' Габріель отримав жовту картку за відмашку рукою в обличчя Мірошниченку.

50' Пашаєв виставив ногу після прострілу з лівого флангу атаки Сент-Етьєна, м'яч полетів за бокову лінію

48' Перша заміна від Сент-Етьєна. Замість Аолу на поле вийшов Ряд Будебуз.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Сент-Етьєн виглядає набагато впевненіше, однак по моментам Олександрія не поступається.

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

44' Тим часом Роман Яремчук відзначився у паралельному матчі. Наразі Гент поступається Вольфсбургу з рахунком 1:2.

42' Паньків не поспішає вводити м'яч у гру, глядачі починають свистіти.

40' Мірошниченко жорстко зіграв проти Дебюши, заваливши його на газон. Жовта картка для українця.

38' Небезпечно було біля воріт Олександрії, але захисники не дали пробити Арно Нордену з лінії штрафного майданчика.

36' Непогана комбінація від Олександрії завершилася ударом Ковальця, але м'яч полетів прямо у воротаря.

35' Аолу вирішив пробити здалеку, м'яч влучив у спину когось із гравців Олександрії, і прилетів в руки Паньківу.

33' Олександрія розігрувала м'яч на половині поля суперника, але момент завершився фолом від Сітала.

32' Команди по черзі володіють м'ячем в центрі поля, багато дрібного браку.

30' Ковалець отримав пошкодження в боротьбі за верховий м'яч, але все обійшлося, навіть медична допомога не знадобилася.

27' Заспокоїлася гра після голу Олександрії, жодна з команд особливо вперед не біжить.

24' Штрафний для Сент-Етьєна. Третьяков жорстко налетів на Юссуфа.

22' Пішла подача в центр штрафного майданчика, відбувся удар по воротах, але м'яч полетів набагато вище бажаної мети.

21' Паньків і Мірошниченко не зрозуміли один одного, і на рівному місці "подарували" Сент-Етьєну кутовий.

17' Після пропущеного голу Сент-Етьєн знову заволодів м'ячем і готує свої атаки.

14' ГООООЛ! Олександрія зрівнює рахунок! Пішов простріл з лівого флангу і Габріель Сілва, який забив перший гол, переправив м'яч у свої ворота.

12' Господарі катають м'яч на своїй половині поля, українці прессингують, але не дуже то і активно

10' Не вдається Олександрії контролювати м'яч, хоча вже потрібно відіграватися.

8' Гол! Господарі виходять вперед! Габріель Сілва увірвався у вільну зону, отримав пас від Амума, і потужно пробив у дальній кут воріт Паньківа!

6' Олександрія заробила стандарт. Гречишкін виконав високу подачу в штрафну, але ніхто з партнерів не зміг зачепитися за м'яч.

4' Сент - Етьєн очікувано грає першим номером, але поки без гостроти попереду.

2' Каспар Дубра вибив м'яч зі своєї штрафної площі після небезпечного прострілу низом.

1' Матч розпочався!

Команди вже на полі, лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Олександрія в 3 турі Ліги Європи зіграє на виїзді із Сент-Етьєном.

Матч відбудеться 24 жовтня. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на нашому сайті.

Також Чемпіон проведе текстовий онлайн гри Сент-Етьєн - Олександрія у цій новині, починаючи з 19:45.

Після 2 турів Олександрія та Сент-Етьєн ділять 3-4 сходинку турнірної таблиці групи I, маючи по 1 очку. Очолюють турнірну таблицю Вольфсбург і Гент, у який по 4 залікових пункти.

Київське Динамо у 3 турі ЛЄ зіграє вдома проти Копенгагена. Початок о 22:00.