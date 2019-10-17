Родрігес не готується до матчу з Олександрією

Нападник може не зіграти у наступному матчі киян

Джерело - ФК Динамо.

З розташування своїх національних збірних повернулися всі гравці Динамо, за винятком люксембурзького форварда Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Півзахисник Володимир Шепелєв і нападник Артем Бесєдін займалися за індивідуальною програмою під час сьогоднішнього тренування команди. Вони через дискваліфікації не допоможуть киянам.

Не зможе тренерський штаб Олексія Михайличенка також розраховувати на травмованого голкіпера Дениса Бойка і захисника Микиту Бурду, який нещодавно переніс операцію на правому коліні в Барселоні.